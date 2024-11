Apostador de Curitiba acerta na Lotofácil 3239 milionária e ganha prêmio recheado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta de Curitiba cravou as 15 dezenas da Lotofácil 3239 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (07). O prêmio estava acumulado em R$ 4,5 milhões e o apostador de Curitiba vai dividir a bolada com outras quatro apostas.

Resultado Lotofácil 3239 milionária: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e 24.

A aposta de Curitiba ganhou uma bolada de R$ 849 mil por ter cravado dos 15 números da Lotofácil 3239 milionária. A aposta foi feita na lotérica Rei da Sorte, no bairro Jardim das Américas. Além de Curitiba, outra aposta do Paraná cravou as dezenas em Cascavel.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR MACCARI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$849.102,78 CURITIBA/PR REI DA SORTE 15 Não Simples 1 R$849.102,78

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.