Dia de ficar milionário! Nesta terça-feira (9), o Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios para mais de 2,8 milhões de contribuintes que pediram CPF na nota nas compras de janeiro. O quinto sorteio de 2023 do programa estadual que é vinculado à Secretaria da Fazenda, ocorre nesta terça, a partir das 9h30.

Os consumidores cadastrados concorrem a 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, R$ 50 mil e R$ 100 mil, além da premiação máxima, de R$ 1 milhão. Já para as entidades sociais serão distribuídos valores de R$ 100 a R$ 20 mil.

Já o Paraná Pay sorteará 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os valores podem ser usados por meio de carteira digital do banco Senff, nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis. Outra opção é transferir para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

Além dos sorteios mensais, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras no comércio.

Para concorrer

Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

