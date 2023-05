Supemercado de Curitiba investe R$ 4 milhões em revitalização de loja

O Condor Torres recebeu um investimento de R$ 4 milhões em uma revitalização que focou na sustentabilidade, no conforto e em uma departamentalização projetada de acordo com o perfil do novo consumidor.

Inaugurada em 2008, a loja foi um marco na sustentabilidade do varejo. Na época, o hipermercado foi responsável pela redução de 50% da emissão de gases poluentes e, agora, saltou para 92% com a utilização do CO2 no setor de congelados, um gás 100% natural que não agride a natureza e não provoca o efeito estufa. Já o setor de refrigerados utiliza o Glicool, inofensivo à camada de ozônio e responsável pela redução de até 90% da emissão dos gases poluentes.

Além de sustentáveis, os equipamentos possuem design moderno e mantêm os produtos na temperatura ideal, o que aumenta a segurança alimentar e reduz o desperdício de alimentos.

As demais gôndolas também foram trocadas, assim como toda a comunicação visual, que passa a ser mais informativa, porém minimalista. O objetivo é ajudar os clientes a visualizarem o setor desejado com mais facilidade e deixar a loja clean.

Segundo o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, as revitalizações fazem parte da estratégia da empresa de manter as suas lojas sempre atualizadas e modernas. “O varejo vive em constante transformação e precisamos estar sempre atentos ao cenário e às tendências para que as nossas lojas estejam alinhadas às necessidades e desejos do consumidor.”

