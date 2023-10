Nota Paraná milionário sorteia prêmios de R$ 10 mil; veja quem ganhou

Não são só os ganhadores dos prêmios principais de R$ 1 milhão, R$ 100 mil e R$ 50 mil do Nota Paraná que vão passar o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12) com uma grana extra na conta. Além deles, o sorteio realizado na segunda-feira (9), também contemplou outros 10 consumidores com prêmios de R$ 10 mil. Veja a lista com dados dos ganhadores!

Os sorteados são moradores dos bairros e das cidades de:

Curitiba

Centro (final do CPF 706-59)

Boqueirão (final do CPF 959-72)

Tingui (final do CPF 579-37),

Uberaba (final do CPF 329-04)

Bacacheri (final do CPF 469-48)

Campo Comprido (final do CPF 021-49)

Rolândia

Bairro Jardim Novo Horizonte (final do CPF 889-42)

Cambé

Bairro Centro (final do CPF 369-33)

Guarapuava

Bairro Boqueirão (final do CPF 139-87);

Salto do Lontra

Bairro Linha Sede da Luz (final do CPF 049-34)

Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados pelo aplicativo ou do site do Nota Paraná, e transferir o valor para a conta cadastrada no programa. Além deles, outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50, e 8 mil prêmios de R$ 100 foram sorteados entre os participantes do Paraná Pay.

Para as entidades sociais

No sorteio, as entidades sociais também foram beneficiadas. Segundo dados do programa, o Nota Paraná tem atualmente cadastradas 1.724 instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego. Todas elas recebem ao menos R$ 100, além de concorrerem a 40 prêmios de R$ 5 mil. Ao todo, entidades sociais de 21 cidades foram sorteadas no último sorteio. Veja aqui a lista completa das entidades sorteadas.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa ou não deseja informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que passa a ter mais chances de ser contemplada.

O consumidor pode vincular o CPF ao CNPJ de uma instituição social cadastrada para a transferência automática do crédito. Há três outras formas de efetivar a doação: na aba “Minhas Doações” do site do Nota Paraná, onde é necessário inserir CPF, senha e a chave de acesso da nota fiscal, e pelo aplicativo do Nota Paraná, em que é necessário escolher a opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal. Por fim, a nota fiscal também pode ser depositada em urnas das entidades nos estabelecimentos comerciais.

