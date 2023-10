Rua muda de sentido nesta terça para maior segurança de escola em bairro de Curitiba

A partir das 11h desta terça-feira (10), a Rua Affonso Baroni, no bairro Pilarzinho, passará a ter sentido único de circulação. Essa alteração será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de oferecer maior segurança no trânsito para a comunidade escolar da Escola Municipal Prof. Lauro Esmanhoto.

Com a mudança, a Rua Affonso Baroni passará a ter sentido único de circulação no trecho que vai da João Maximiliano Baroni até a José Ribeiro de Cristo.

Segundo a Setran, a implantação do sentido único contribuirá para reduzir conflitos, ordenar o tráfego e melhorar a fluidez na região.

Agentes de trânsito estarão na área para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Intervenções como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

