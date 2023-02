Um baita presente de aniversário! O prêmio de R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná foi entregue nesta terça-feira (14) para a ganhadora de Curitiba, exatamente no dia do seu aniversário. A moradora do bairro Fazendinha, C. Aparecida, teve seu bilhete sorteado na última quinta-feira (9), no sorteio do mês de fevereiro.

A ganhadora concorreu com 23 cupons gerados de 16 notas fiscais emitidas. E segundo a nova milionária do programa, o dinheiro chegou na hora certa, pois ela está desempregada.

“Não tenho palavras para descrever a felicidade em receber este prêmio. É um momento em que eu estava precisando, em razão de algumas dificuldades, mas agradeço muito a Deus e ao Nota Paraná por ter recebido essa premiação, ainda mais no meu aniversário”, disse.

Prêmio de R$ 200 mil

Morador de Curitiba, que estava com dados desatualizados, ganhou R$ 200 mil. Foto: Gabriely Smek/NCS SEFA

O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para S. P. M., que estava com os dados cadastrais desatualizados, como residente no Espirito Santo. Atualmente, o ganhador mora em Curitiba. Ele concorreu com 53 bilhetes eletrônicos gerados de 39 notas fiscais.

“Não caiu a ficha ainda, mas fico muito feliz e grato pelo prêmio. É um trabalho muito eficiente da Secretaria da Fazenda, pois incentiva o contribuinte a pedir as notas fiscais. Fico muito feliz em saber que se trata de algo transparente e que pode beneficiar inúmeras pessoas com um prêmio tão bom”, disse o ganhador.

CPF na nota

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais às pessoas cadastradas.

Além dos maiores prêmios, 40 consumidores foram contemplados com R$ 10 mil e outros 40 mil receberam R$ 10. Entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo do valor nos estabelecimentos da área do turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Como participar e concorrer

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para concorrer aos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

