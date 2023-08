Tem novidade no Nota Paraná! A partir do mês de setembro, nos sorteios mensais serão distribuídos 40 prêmios de R$ 5 mil cada para as instituições sociais. A regulamentação anterior premiava dez instituições com prêmios de R$ 20 mil. A alteração foi uma reivindicação das próprias instituições. Ao todo, hoje mais de 1,6 mil entidades sociais estão cadastradas no programa.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2625 milionária premia aposta de Curitiba; veja lotérica ‘pé-quente’

“A Secretaria da Fazenda está sempre atenta às sugestões dos consumidores e instituições para atender a população da melhor maneira possível. Todas as propostas de mudanças são analisadas e se forem viáveis ao Estado proporcionamos alterações nos valores ou quantidades de prêmios”, destaca a coordenadora do programa, Marta Gambini.

LEIA AINDA – Superlua Azul: Fenômeno raríssimo só se repetirá em 2034! Vai dar pra ver de Curitiba?

Programa do Governo do Estado, o Nota Paraná devolve ao contribuinte que coloca CPF na nota parte do ICMS pago em compras no comércio e, além disso, faz sorteios mensais de prêmios aos participantes. Os consumidores concorrem a 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão.

Para doar suas notas fiscais

As entidades sociais do Estado também concorrem a prêmios com valores de R$ 100,00. Atualmente, 1.675 instituições cadastradas no programa Nota Paraná recebem recursos mensais para apoiar suas atividades, resultando em mais inclusão e cidadania. Ao todo, já foram repassados cerca de R$ 367 milhões para as entidades desde o início do programa.

Para apoiar ainda mais a causa, o consumidor pode doar às entidades notas fiscais em que ele não informar seu próprio CPF. Há três formas de efetivar a doação: acessar o site do Nota Paraná com o CPF e senha. Na aba “Minhas Doações” escolher a entidade e digitar a chave de acesso da nota fiscal.

Pelo aplicativo do Nota Paraná, que está disponível para Android e iOS. Na opção “Doações”, buscar a entidade desejada e ler o QR Code da nota fiscal.

A nota fiscal também pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais. A própria instituição recolhe as notas das urnas e se encarrega de cadastrá-las usando o site ou aplicativo do Nota Paraná.

Palestras

Para esclarecer dúvidas sobre a nova regulamentação, a coordenação do programa Nota Paraná promoveu na última semana palestras para tirar as dúvidas das instituições sociais cadastradas, de municípios da região de Curitiba e Campos Gerais. Foram realizadas palestras para cerca de 330 instituições sociais que atuam nas áreas de assistência social, saúde, esportiva, cultural e defesa e proteção animal dos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e região.

Foram explicados assuntos pertinentes em relação à mudança da regulamentação, além de sanar dúvidas acerca dos cálculos dos créditos, sobre a prestação de contas, atualização de cadastro, dúvidas a respeito dos sorteios, doações das notas fiscais, além de questões relativas a furtos, golpes e outros assuntos, como a reforma tributária.

Além das palestras para as entidades, representantes do Nota Paraná também expuseram o programa para os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, esclarecendo dúvidas gerais acerca do programa.

Você já viu essas??

Bom, bonito e barato! PF de R$ 19 é sucesso! Arroz, feijão, bife e batata frita! EITA!!! Rastro gigante no céu chama atenção; Que coisa é essa? Vídeo! O tempo passa… Bar da região de Curitiba é sucesso e remete bando tradicional do Paraná