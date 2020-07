A semana começa com céu aberto em Curitiba e região. Segundo o Instituto Simepar, o sistema de alta pressão que se encontra sobre o oceano segue influenciando o tempo no Paraná nesta segunda-feira (20) e a estabilidade atmosférica predomina sobre as diversas regiões paranaenses. Na capital, as primeiras horas da manhã foram de forte neblina em algumas regiões, mas o sol abre e as temperaturas devem permanecer agradáveis como foi no fim de semana. No Litoral, também não há previsão de chuva, mas a nebulosidade se mantém e o sol aparece entre nuvens.

Em Curitiba, nesta segunda-feira, o Simepar prevê as temperaturas variando entre 12º C e 25º C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 33% e 89%. Ainda de acordo com a meteorologia, as rajadas de vento se aproximam dos 24 km/hora, o que deve manter a sensação de calor ao sol e de frescor à sombra. O tempo deve se manter assim até a noite.

Litoral

Nas praias paranaenses, a meteorologia prevê um dia agradável desde as primeiras horas da manhã. Embora haja a presença de nuvens, o Simepar aponta o sol ganhando espaço entre elas, o que deve garantir a subida das temperaturas acima dos 20º C. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a segunda-feira deve ter máxima de 24º C, com mínima de 16º C.