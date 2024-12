Navios de cruzeiro começam a chegar ao Litoral do Paraná para nova temporada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira parada de navios de cruzeiro em Paranaguá, no Litoral do Paraná, será nesta terça-feira (17), dando início à temporada 2024/25. O primeiro navio a chegar ao estado será o MSC Armonia, que deve atracar às 8h da manhã, no Porto de Paranaguá, onde segue até às 18h.

Ao longo do dia acontecem apenas embarques de turistas no navio, mas a tripulação terá a oportunidade de descer e conhecer o receptivo montado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) em parceria com a Adetur Litoral na Praça Mario Roque, centro histórico da cidade.

Roteiro semanais

Os roteiros serão operados semanalmente até o dia 31 de janeiro pelo navio Armonia, da companhia de cruzeiros italiana MSC, que possui 275 metros de comprimento, 29 de largura e 54 metros de altura. A capacidade é para 2.520 passageiros e 780 tripulantes. Eles farão os trechos Las Palmas (Espanha) a Itajaí, Ilhabela a Itajaí e Buenos Aires (Argentina) a Itajaí.

Mais turistas nos embarques e desembarques

Com o Paraná novamente no itinerário do navio – que passa por águas brasileiras e internacionais –, centenas de turistas terão a oportunidade de embarcar e desembarcar na cidade histórica e conhecer outros atrativos turísticos paranaenses.