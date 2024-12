Bombeiros reforçam orientações para evitar afogamentos. Você sabe a diferença das bandeiras?

Com a chegada do verão e as festas de fim de ano, as praias paranaenses de água salgada e doce se tornam o destino preferido dos moradores e turistas. Diante dessa movimentação, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) intensifica as orientações de segurança para os banhistas.

A importância dessas recomendações ganhou destaque após recentes casos de afogamento, como o ocorrido neste final de semana, quando dois jovens perderam a vida na Praia Mansa, em Matinhos.

O CBMPR enfatiza a necessidade de observar as sinalizações antes de entrar na água. Bandeiras e faixas indicam áreas apropriadas e inapropriadas para banho. Os veranistas devem permanecer próximos aos postos salva-vidas e não ultrapassar a altura do umbigo ao entrar no mar ou rio.

Para famílias com crianças, a vigilância constante é fundamental. O CBMPR recomenda manter os pequenos a, no máximo, um braço de distância. Além disso, alerta sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas antes do banho, que podem reduzir os reflexos e aumentar o risco de afogamento.

As orientações têm se mostrado eficazes. No Verão Maior Paraná 2023/2024, não houve registros de mortes por afogamento em áreas monitoradas pelos bombeiros.

O coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante-geral do CBMPR, ressalta: “Os banhistas devem entrar na água dentro do horário de funcionamento dos postos, das 7h às 20h, e devem evitar a qualquer custo lugares sem a presença de guarda-vidas. Onde há guarda-vidas temos proteção e resposta imediata”.

A capitã Tamires Silva Pereira, porta-voz do CBMPR no Verão Maior Paraná na Costa Leste, alerta: “Orientamos que as pessoas devem evitar ir muito no fundo no mar, especialmente aquelas que não sabem nadar. Isso porque ela pode cair em um buraco ou ser levada por uma corrente, podendo gerar uma situação de afogamento”.

Ela acrescenta que as recomendações se aplicam tanto ao litoral quanto à Costa Oeste/Noroeste, com atenção especial às correntes de retorno no litoral.

Entenda as bandeiras

Verde: Área segura para banhistas e nadadores

Amarela: Atenção, banho liberado com cuidado

Vermelha: Perigo, área imprópria para nadar

Seguindo essas orientações, os paranaenses e turistas podem desfrutar de um verão mais seguro e agradável nas praias do estado.

Mais postos de salva vidas

O Litoral do Estado terá um aumento de 5% no número de postos de guarda-vidas ativos nesta temporada do Verão Maior Paraná. Alguns dos principais pontos utilizados pelos banhistas já contam com monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) desde setembro e, desde 14 de dezembro, o efetivo integral atuará na região distribuído em 100 locais de banho, além das ações de monitoramento itinerantes.