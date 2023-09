Mutirão em Curitiba tem 20 serviços gratuitos nesta quarta-feira

A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado vão levar, nesta quarta-feira (20), aos moradores da Regional CIC, mais de 20 serviços públicos gratuitos. O Mutirão da Cidadania acontece na Capela Nossa Senhora Aparecida (Rua Pedro Andretta, 522, CIC), das 8h30 às 17h, e inclui serviços como emissão do cartão-transporte, confecção de documentos, ajuda para conseguir vagas de emprego, orientações de saúde, vacinação e cuidado com pets, apresentações esportivas e culturais.

A organização espera receber, ao menos, 500 pessoas de toda a região, formada por mais de 200 mil moradores. O evento é coordenado pela Casa Civil, com execução das secretarias de Estado das Cidades e da Justiça e Cidadania.

Para o secretário de Estado das Cidades e vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, a ação integrada qualifica ainda mais os serviços e o atendimento oferecido aos cidadãos. “Esta é uma ação importante de cidadania que facilita o acesso aos serviços mais importantes para a qualidade de vida das pessoas”, destacou Eduardo Pimentel.

Em 2023, os mutirões organizados pelo Governo do Estado com apoio da Prefeitura de Curitiba já ocorreram nas regionais Cajuru, Portão, Tatuquara e Boqueirão. As próximas edições vão acontecer em 10 de outubro e 14 de novembro, ainda sem a definição dos locais.

Ações múltiplas

Além dos serviços comuns, pela primeira vez no mutirão a Secretaria Municipal da Educação vai auxiliar as famílias a fazerem cadastro para vagas em CMEIS (Centro Municipais de Educação Infantil) da região.

Para a oferta descentralizada de serviços gratuitos, a Prefeitura de Curitiba criou um movimento de cooperação entre as secretarias municipais e as administrações regionais.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio da Rede de Proteção Animal, vai promover a múltipla imunização de animais contra a raiva, vermífugos, antipulgas, além de agendamento para castração gratuita de cães e gatos e colocação de microchip.

O evento conta ainda com apoio da Fundação de Ação Social (FAS), Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Guarda Municipal.

Programas do Estado

Pelo Governo do Estado, são oferecidos serviços para confecção gratuita de carteira de identidade, emissão de CPF, Carteira de Trabalho Digital, CNH Digital, segunda via de certidões – nascimento, casamento e óbito, entre outras ações.

A população de baixa renda também pode se inscrever em programas como o Água Solidária, da Sanepar; o Energia Solidária, da Copel; o Banco de Alimentos, da Ceasa; e o Leite das Crianças, da Secretaria Estadual da Educação (Seed).

Do Governo do Estado, participam da ação Copel, Sanepar, Detran, Celepar, Ceasa, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Penal, além das secretarias estaduais da Educação; do Esporte; do Desenvolvimento Social e Família; e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa; e a Defensoria Pública (DPE).

