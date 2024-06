A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) promove nesta quarta-feira (12) o Mutirão de Empregos da Juventude, com mais de mil vagas para trabalhadores com idade entre 16 e 29 anos. A ação de empregabilidade voltada para quem busca o primeiro emprego, oportunidade de estágio ou espaço como jovem aprendiz será no Colégio Estadual São Pedro Apóstolo, na Rua Primeiro de Maio, no bairro Xaxim, em Curitiba.

As 15 empresas que participam do mutirão possuem sede na capital paranaense e buscam profissionais jovens para ocupações nos setores de Serviços, Comércio e Indústria.

Os interessados devem comparecer ao evento com documentos pessoais com foto. Não há necessidade de comprovante de matrícula em instituição de ensino para o processo de seleção de estágio.

Para o candidato que busca uma vaga efetiva, e que não possui experiência em carteira, a sugestão é que apresente um currículo para o cadastramento no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

As entrevistas serão realizadas entre 9 horas e 16 horas, mas as senhas de atendimento serão entregues até 12 horas. Em caso de grande procura, a SETR poderá encerrar a distribuição das senhas às 14 horas.

