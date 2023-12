Múltiplo acidente com caminhões bloqueia Contorno Leste; tudo parado!

Um acidente envolvendo dois caminhões e dois automóveis no início da noite desta quinta-feira (21) interdita totalmente o Contorno Leste (BR-116), na altura do km 106, em São José dos Pinhais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente múltiplo provocou uma vítima grave, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital da região.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-277 tem novo acesso liberado em Curitiba na “entrada” para supermercado

>> BR-116 interditada após tombamento de caminhão com carga perigosa; Vídeo mostra fogo e estouros

Não há mais informações sobre outras vítimas deste acidente. Um dos caminhões envolvidos na colisão derramou óleo sobre a pista. Devido ao vazamento, a pista foi totalmente interditada no sentido Campo Largo, inclusive o acostamento.

Não há previsão de liberação da pista.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?