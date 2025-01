Mulheres, paranaenses e jovens: perfil dos aprovados no vestibular da UFPR

A maioria dos aprovados no Vestibular de 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) vivem em cidades do estado paranaense. Esse grupo representa 89,14% dos calouros. A lista com os nomes dos 4.281 aprovados no Vestibular de 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi divulgada na sexta-feira (17).

Além dos residentes do Paraná, também predominam no perfil dos aprovados as mulheres (50,69%) e pessoas que concluíram o Ensino Médio em 2024 (55,24%). Mais de um terço dos candidatos (37,23%) completarão 18 anos em 2025.

Dos 4.281 aprovados na chamada geral deste vestibular, 60,31% são da ampla concorrência e 39,36% foram aprovados por algum tipo de cota. As vagas para cotas são todas destinadas a estudantes de escola pública e, dentro desse grupo, há vagas reservadas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, 14 candidatos (0,33% do total) entraram por meio das vagas suplementares para pessoas com deficiência.

Entre os aprovados por cotas, a maior fatia (45,3%) é formada por candidatos que não se encaixam em nenhuma outra categoria além daquela de estudantes de escolas públicas. Depois, com 28,5%, vêm estudantes de escola pública com renda de no máximo um salário mínimo.

Esse foi o primeiro vestibular realizado pela UFPR após a atualização da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) pelo Congresso Nacional, que no fim de 2023 introduziu a reserva de vagas para quilombolas. Foram aprovados neste vestibular dois candidatos quilombolas, um em Medicina Veterinária e outro em Terapia Ocupacional, ambos em Curitiba.

Datas da primeira e segunda chamada do Vestibular da UFPR de 2025

Junto com a lista de aprovados na chamada geral, o Núcleo de Concursos publicou também a lista de candidatos convocados para a lista de espera do Vestibular 2025.

Os dois grupos terão o mesmo prazo para enviar a documentação exigida para o registro acadêmico: de 20 a 22 de janeiro, pelo site da instituição. No caso dos candidatos em lista de espera, o envio da documentação não garante vaga na UFPR, mas é condição para que sejam considerados aptos para as chamadas complementares, caso haja sobra de vagas nos cursos para os quais se inscreveram.

Para facilitar o processo de registro acadêmico, o Núcleo de Concursos da UFPR preparou um manual.

Após a análise dos documentos dos candidatos da chamada geral, a UFPR fará a primeira chamada complementar do Vestibular 2025 no dia 21 de fevereiro. A segunda chamada ocorrerá no dia 19 de março.

Banho de lama da UFPR teve participação de grupo de refugiados

O tradicional banho de lama reuniu centenas de candidatos e muitas famílias. Pela primeira vez, teve também a participação de um grupo de migrantes e refugiados aprovados no último processo específico de ingresso e reingresso, finalizado em maio de 2024. Entre os calouros que participaram da festa estavam venezuelanos, cubanos, haitianos e um da República Democrática do Congo.

Nos últimos meses os migrantes e refugiados passaram pelo “semestre zero” – uma fase de preparação para as aulas regulares. Eles iniciarão o primeiro período letivo junto com os demais calouros, em março. Foram aprovados 59 candidatos migrantes e refugiados, dos quais 47 na modalidade ingresso e 12 na modalidade reingresso.

“A presença de migrantes e refugiados, assim como de pessoas surdas aprovadas em Letras Libras, é importante para mostrar que queremos uma universidade cada vez mais acolhedora, democrática e inclusiva. Vamos dar o suporte necessário para que esses estudantes permaneçam e se formem”, disse a pró-reitora de Ações Afirmativas e Equidade, Megg Rayara Gomes de Oliveira.

A pró-reitora de Graduação e Educação Profissional da UFPR, Andrea Caldas, disse que o momento é de emoção por receber novos estudantes, mas também de muito trabalho. “Queremos ampliar cada vez mais a ocupação de vagas. Mas, mais do que isso, vamos trabalhar para garantir a permanência dos estudantes até a conclusão do curso; se possível, que continuem conosco na pós-graduação, e também colaborar para que tenham sucesso no mundo do trabalho”.

Não aprovados na UFPR podem tentar outras formas de ingresso

Para os candidatos não aprovados no Vestibular 2025, a UFPR oferece duas outras oportunidades de ingresso ainda neste ano. A primeira é o Processo Seletivo Simplificado Enem, que está com inscrições abertas até segunda-feira (20). São 704 vagas e a seleção será feita pela nota do Enem escolhida pelo candidato, entre as edições de 2020 a 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da instituição.

Também estão abertas e podem ser feitas até terça-feira (21) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza a nota do Enem 2024 para fazer a seleção dos candidatos. A UFPR abriu 1.314 vagas para o SiSU. As inscrições, também gratuitas, devem ser feitas online.