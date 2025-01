Falta de educação? Lixo em bairro de Curitiba estressa vizinhança

Quem passa pela Rua Carlos Essenfelder com a Rua Professor José Maurício Higgins, no bairro Boqueirão, em Curitiba, encontra lixos espalhados. Isso ocorre porque alguns moradores deixam resíduos na frente do imóvel para fazer a separação. Além do lixo causar problemas como proliferação de doenças, também causa mau cheiro.

A separação e a reciclagem de resíduos é importante para reduzir o desperdício, preservar o meio ambiente e gerar empregos. Porém, quando é feita de forma inadequada pode se tornar um grande problema.

Há quase um ano reclamando, uma vizinha não sabia mais como lidar com a situação e pediu ajuda da reportagem da Tribuna. “O pessoal faz a reciclagem no meio da rua, o lixo vai voando. Todo santo dia tenho que chegar em casa recolher o lixo porque me sinto envergonhada”, relata.

Em Curitiba, um código de Posturas determina as atividades que podem ser feitas na cidade. A separação e reciclagem de resíduos, por exemplo, deve ser feita dentro de um imóvel, sem gerar acumulação e bloquear a área de passeio.

Sobre o caso do bairro Boqueirão, a Prefeitura disse que “o proprietário do terreno receberá uma notificação”. Em casos como esses, as denúncias devem ser feitas pela Central 156 para que seja aberto um processo de fiscalização.

Depois, o proprietário é notificado e se concordar, a Prefeitura, com os órgãos de Meio Ambiente, Ação Social e Administração Regional, faz a limpeza da área externa do local e orientações necessárias.

