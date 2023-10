Mulheres aprendem a consertar eletrodomésticos em curso gratuito

Em Curitiba, 18 mulheres de várias idades estão participando da primeira turma do curso de Manutenção de Eletrodoméstico de Pequeno Porte promovido pela Fundação de Ação Social (FAS), por meio do programa Liceu de Ofícios, em parceria com a Electrolux. As aulas começaram nesta segunda-feira (23), no Liceu de Ofícios Boa Vista, e vão até sexta-feira (27).

O curso é exclusivo para o público feminino e foi promovido em alusão ao Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.

“É uma forma de homenagearmos o público feminino neste mês de outubro, mas também de oferecermos oportunidades para que essas mulheres recebam qualificação em uma área que até então é dominada pelo público masculino”, explica o diretor de Qualificação e Relações do Trabalho da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues.

João Rosa, instrutor da Electrolux, diz que durante as aulas, que serão realizadas diariamente das 8 horas às 12 horas, as alunas aprenderão sobre como fazer o diagnóstico e reparo de componentes mecânicos e elétricos de eletrodomésticos de pequeno porte.

Entre os equipamentos disponíveis para as aulas estão panela elétrica, air fryer, ferro elétrico, liquidificador, lavadora de alta pressão e aspiradores de pó.

Curso para mulheres em Curitiba

Ângela Maria Pereira, 54 anos, faz parte da nova turma. Desempregada há quase um ano, ela conta que decidiu fazer o curso para ampliar os conhecimentos que já tem em manutenção. “Eu já arrumo chuveiro, torneira, cafeteira e chaleira elétrica. Quero aprender ainda mais para arrumar minhas coisas e também das minhas amigas”.

Moradora de Colombo, na Região Metropolitana, ela contou que faz cursos do Liceu de Ofícios desde 1992, quando o programa foi criado. No currículo estão atividades como Eletricista e Manutenção de Computadores.

Desirée Veloso, 50 anos, também costuma frequentar os cursos gratuitos e decidiu fazer o de Manutenção de Eletrodomésticos para poder consertar os equipamentos que tem em casa. “Esses dias estragou minha batedeira planetária e o conserto sairia quase o mesmo valor de uma nova”, contou.

