A morte por covid-19 de uma mulher de 49 anos que não tinha doenças crônicas preocupou as autoridades de saúde de Curitiba. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima mais recente da doença não tinha nenhuma comorbidade, estava internada desde o último dia 20 e morreu nesta terça na capital. Com mais este óbito, Curitiba registra o total de 39 mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.

LEIA MAIS – Coronavírus perto de você? Plataforma mostra onde há casos em Curitiba

“A gente tem uma notícia que não é boa. Ficamos muito tristes com mais um óbito em Curitiba e um óbito que nos deixa bem preocupados”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, durante a live pelo Facebook, com a transmissão do boletim. “Realmente, hoje a gente tem o óbito de uma mulher de 49 anos. […] Ela não tinha comorbidades e doenças crônicas que pudessem favorecer essa complicação. É por isso que a gente realmente fica preocupado e por isso também, chama a todos vocês, porque como a gente não tem como saber hoje, quem pode ou não complicar frente à uma infecção pelo novo coronavírus, a ideia realmente é proteger todo mundo”, completou a médica infectologista Marion Burger.

Além deste óbito, Curitiba também informou o registro de 14 novos casos confirmados de covid-19, elevando para 975 o número de pessoas que testaram positivo desde o início da pandemia na cidade, em 11 de março. Ainda segundo o boletim diário, a quantidade de pacientes infectados que já estão recuperados é hoje de 714. Na capital, 343 pessoas com suspeita da doença ainda aguardam o resultado dos exames e outros 1.991 casos já foram descartados.

Pacientes nas UTIs

A capital do Paraná tem nesta terça-feira, 84 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados em hospitais públicos e privados. Deles, 43 estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva (UTI) e nove contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

LEIA AINDA – Paraná deve retomar todas as atividades econômicas em agosto, afirma Ratinho Junior

De acordo com a SMS, a taxa de ocupação dos 227 leitos de UTIs SUS exclusivos para pacientes com sintomas ou que tenham testado positivo para novo coronavírus na cidade é de 35% atualmente. Esses leitos de UTI fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes da covid-19.

Além das 39 mortes confirmadas desde o início da pandemia, Curitiba também investigou outros 254 óbitos: 251 foram descartados e três ainda esperam o resultado dos exames.

Covid-19 em números

975 casos confirmados

714 recuperados

39 óbitos

1.991 casos descartados

343 casos em investigação

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos.ERRATA: Esclarecemos que houve um equívoco no cálculo dos recuperados no card do dia de hoje (26/5). O número correto de recuperados é 714. Posted by Prefeitura de Curitiba on Tuesday, May 26, 2020

Mais de 3.500 casos no Paraná

O Paraná tem 3.512 casos e 159 mortes confirmadas por novo coronavírus. De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (26), 182 novos casos e três novas mortes foram registrados no estado. Mas, 1.795 pessoas são consideradas curadas da doença pelas autoridades de saúde estaduais. O informe da Sesa ainda mostra que outros 24.326 casos suspeitos foram descartados e 833 seguem em investigação.

LEIA MAIS – Novos casos de coronavírus no Paraná dobram em apenas uma semana

Segundo a Secretaria de Saúde as três pessoas que faleceram pela covid-19 estavam internadas. Uma das vítimas era uma moradora de Curitiba de 70 anos, que morreu no último domingo (24). Além dela, um homem de 69 anos que residia em Cascavel, também foi a óbito no domingo (24). A terceira morte confirmada é de um jovem de 18 anos, que era morador de Rancho Alegre e faleceu na última sexta-feira (22).

Com os novo dados, agora 225 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19 e em 63 municípios há registro de óbitos pela doença.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?

Coronavírus no Brasil