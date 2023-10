Uma jovem de 25 anos é considerada desaparecida em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Maria Fernanda Rafael, foi vista pela última vez na Rua Hélio Thomaz, no bairro Afonso Pena, no começo da noite de segunda-feira (03).

O anúncio do desaparecimento de Maria Fernanda foi feito por uma amiga nas redes sociais. “Já foram na residência, mas sem sucesso. Está todo mundo desesperado, sem nenhuma notícia. Se souber de algo, nos ajude”, escreveu a amiga.

O telefone para ajudar com alguma informação é o (41) 3587-6800.

