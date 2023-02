Guardas municipais da Regional Matriz socorreram uma mulher em trabalho de parto que tentava chegar à maternidade durante a manhã desta sexta-feira (17). O caso aconteceu quando a equipe fazia patrulhamento na Praça Plínio Tourinho, no Rebouças. Os guardas foram abordados pelo marido da mulher, que pediu ajuda.

O marido da mulher grávida disse que ela estava em trabalho de parto dentro do carro e que possivelmente não teria tempo para chegar até o hospital, por causa do trânsito.

Os GMs Lee e Josias então escoltaram o veículo do casal até o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde a gestante foi atendida.

Outro caso

Na tarde da última quinta-feira (16), guardas municipais atenderam uma mãe que procurou um dos módulos da corporação, no Bairro Novo, com uma bebê de colo que estava engasgada. Os GMs Simão e Laurenir realizaram a manobra de Heimlich (compressão abdominal para desafogar) e encaminharam a criança para a UPA do Sítio Cercado. A menina passa bem.

