O sábado (18) vai ser de despedida na Millenium Club, tradicional casa noturna localizada na rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O anúncio da última festa foi anunciado nas redes sociais para lamentação do público que frequentou o local por mais de 20 anos.

Uma postagem feita nesta quinta-feira (16) nas redes sociais da casa, a direção informou que “devido aos inúmeros pedidos para se fazer uma linda despedida da balada, um último evento vai ocorrer”. O texto da postagem diz o seguinte: “Muitos clientes e amigos solicitaram que fizéssemos mais um evento de despedida, dando a eles mais uma oportunidade de curtir pela última vez a balada que fez parte de suas vidas. Por isso decidimos por abrir mais um sábado”.

Festa despedida na Millenium Club

A festa deste sábado vai contar com Djs tendo o Carnaval como destaque. Nas redes sociais, a lamentação é enorme, e solicita aos proprietários que não fechem definitivamente a casa. “Uma pena fechar, curtimos muito desde 1985. Lugar onde conheci minha esposa”, escreveu um internauta. “Foi primeira balada que eu fui, há 20 anos atrás e frequentei por muitos anos, fez parte da minha juventude, bons tempos”, completou outra fã da Millenium Club.

Quais os motivos do fechamento?

A reportagem da Tribuna do Paraná tentou entrar em contato com a direção para entender os motivos do fechamento. Até a publicação da reportagem, não conseguiu falar com os responsáveis pela casa noturna.

