O cantor Péricles, 53, levou um susto na noite da última quinta-feira (16). Ele foi abordado por um homem e teve sua mochila e seu carro levados por ele quando saía de uma casa na cidade de Santo André (ABC). O vídeo do momento do assalto viralizou nas redes sociais.

Péricles estava com a mulher, Lidiane, e a filha pequena de três anos. Ninguém se feriu. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem parece mostrar uma arma. Péricles não tem reação e apenas ergue os braços enquanto a mulher com a criança se afastam. O criminoso entra no carro de luxo da família e vai embora.

🚨AGORA: Cantor Péricles é assaltado e tem carro levado por bandidos em São Paulo. pic.twitter.com/KiR2Dcf7Mq — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

O local era a casa da mãe do artista. A assessoria do músico não vai publicar nenhum detalhe sobre a região nem sobre o ocorrido, mas afirma que a família está bem apesar do susto.

Péricles é assaltado e tem carro levado por criminoso. Foto: Reprodução.

