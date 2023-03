MPPR denuncia 3 pessoas por acidente que deixou 8 mortos na BR-277

O Ministério Público do Paraná (MPPR) ofereceu denúncia criminal de três pessoas envolvidas no acidente que matou 8 pessoas e deixou 40 feridos na BR-277, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu em 2 de agosto de 2020, por volta das 22h, por causa da neblina e uma forte fumaça que havia na região conhecida como área dos motéis. Foram envolvidos 22 veículos. As investigações do acidente duraram quase um ano na 1.ª Delegacia Regional da cidade.

A ação penal foi apresentada na 2.ª Vara Criminal de São José dos Pinhais, no dia 26 de março.

A denúncia da promotoria sustenta crimes de lesão corporal e homicídio culposos. Os denunciados são dois funcionários da concessionária Ecovia, que administrava a BR-277 na época do acidente. O outro é o motorista do caminhão envolvido.

No mês de julho de 2021, a Delegacia de São José dos Pinhais chegou a indiciar outras duas pessoas, totalizando 5 envolvidos. Porém, a promotoria descartou elementos para manter a denúncia contra elas.

Os apontamentos da época indicavam que o caminhão responsável pelo engavetamento estava acima da velocidade permitida e que a concessionária Ecovia, que administra a rodovia, poderia ter previsto o acidente e evitado a tragédia com sinalização e alertas.

O acidente

A densa fumaça de uma queimada na altura do km 77 da rodovia, perto do cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, na região dos motéis, na divisa com Curitiba, foi o início do acidente. Entre os veículos envolvido estavam ao menos 16 carros, entre eles uma viatura da Polícia Militar (PM), cinco motos e um caminhão, além de pessoas atropeladas.

O acidente começou com a fumaça de uma queimada à beira da estrada. Com a visão prejudicada, condutores de três veículos se chocaram e formaram o primeiro engavetamento, sem gravidade. Em seguida, um caminhão não conseguiu frear e atropelou os ocupantes dos carros engavetados. Os carros e motos que vinham atrás do caminhão também não conseguiram frear e se formou um engavetamento gigante.

