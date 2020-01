O movimento de veículos já é maior que o normal na BR-376, de Santa Catarina para Curitiba, no início da tarde deste domingo (5). Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o fluxo está intenso e provoca lentidão em trechos em Joinville (SC) e em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da capital paranaense.

Já na BR-277, que liga Curitiba e o Litoral do Paraná, a concessionária Ecovia informa que o fluxo de veículos segue normal e com tráfego tranquilo na subida da Serra do Mar. Para o fim da tarde, a expectativa é que o movimento seja semelhante ao de sábado à noite, quando atingiu o volume de quatro vezes maior em relação aos dias úteis da temporada.

Pela BR-116, entre Curitiba e São Paulo, o fluxo deste domingo é normal em ambos os sentidos. Sem chuva no trecho.







Confira como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

