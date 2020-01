Proprietários de veículos com placas final 1 e 2 têm até o dia 23 de janeiro para pagar Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2020. Este é o prazo final para o pagamento à vista, com desconto de 3% ou para o pagamento da primeira parcela, para quem preferir quitar o imposto em três vezes.

O calendário estabelece o dia 24 como prazo para as placas com final 3 ou 4 e segue até o dia 29 para quem tem placa com final 9 ou 0. Neste ano, os boletos não serão mais enviados pelos correios. Assim, o proprietário de veículo precisa acessar a página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet para emitir a guia.

Confira o calendário:

O IPVA é calculado com base no valor do veículo, e sua quitação é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR. O não pagamento do imposto acarreta em multa e apreensão do carro flagrado nessa situação.

Após o fim do prazo, o pagamento do IPVA acrescido da multa pode ser feito pelo site do Detran.