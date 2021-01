A viagem de retorno do feriado de Ano Novo nas estradas do Paraná já começou neste sábado (2), para grande parte dos motoristas. O movimento mais intenso é esperado nas rodovias entre Curitiba e o Litoral do estado.

De acordo com a concessionária Ecovia, por volta das 11h, na BR-277, cerca de 900 veículos por hora transitavam no sentido praias e cerca de 1,3 mil veículos por hora rodavam no sentido capital, movimento considerado o dobro do normal. Na BR-376 que liga o Paraná a Santa Catarina, administrado pela Arteris Litoral Sul, o movimento também era intenso por volta do meio-dia.

Confirme as concessionárias, na previsão inicial, o pico do movimento ainda é esperado para o período entre 18h e 19h deste sábado, no sentido Curitiba. Também está previsto um grande fluxo de veículos retornando das praias para Curitiba no domingo (3), nas das rodovias. No entanto, nesse caso, o período de trânsito mais intenso já deve começar logo após o meio-dia e se estender até o início da noite.

