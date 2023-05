Motorista provoca acidente na BR-277, foge e é visto em jet ski; PRF faz buscas

Um acidente na pista sentido Curitiba/Litoral da BR-277 deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado (20), por volta das 10h30, na altura do km 26, em Morretes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou em estado grave. Dois carros se envolveram na ocorrência. O motorista de um deles, que teria provocando o acidente, fugiu do local.

Segundo a PRF, os veículos envolvidos são um sentra branco e um sandero vermelho. O sentra, segundo testemunhas, teria fechado o sandero, que capotou em seguida. “Os veículos deslocavam sentido litoral, quando, segundo informações de terceiros, o condutor do automóvel Sentra fechou o Sandero e este veio a sair de pista e capotar. Acidente ocorreu numa reta”, informou a PRF.

+ Leia mais: Catadora de recicláveis é atropelada e arrastada por carro em Curitiba

Ainda conforme as equipes, uma busca ao veículo responsável foi realizada pela PRF, com apoio da Guarda Municipal de Pontal de Paraná. O veículo foi localizado estacionado em uma marina, mas o motorista não estava no carro.

A PRF disse que, segundo informações de terceiros, o condutor teria saído da marina com um jet ski verde. O apoio das equipes da Polícia Militar Ambiental foi acionado para tentar localizar o jet ski.

Até por volta das 11h20, a equipe da PRF ainda estava na marina, onde o sentra foi localizado.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!