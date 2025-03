Motorista preso por matar idoso em Curitiba está envolvido em outro trágico acidente

O motorista bêbado que atropelou e matou um idoso no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na terça-feira (11) também está envolvido em um recente acidente de trânsito na capital paranaense. Conforme confirmado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), ele foi o mecânico responsável por liberar o ônibus da linha Caiuá a circular após uma falha mecânica no dia 13 de dezembro de 2024.

Em dezembro, a equipe de manutenção decidiu que o veículo deveria sair da operação e seguir direto para a garagem, mas sem a necessidade de um caminhão guincho. No trajeto até a garagem, o ônibus causou um engavetamento no bairro Vila Izabel que matou Marcos Lazario, proprietário de uma churrascaria da capital paranaense.

Na época, a polícia acreditou que a utilização de um reboque poderia ter evitado o acidente. “Seria razoável que o guincho tivesse sido acionado para conduzir o veículo até a garagem. Mesmo porque se tratava de um problema de ar, nos freios, que pode comprometer o andamento do veículo”, disse o delegado Edgar Santana.

Idoso é atropelado em calçada de Curitiba

Na tarde desta terça-feira (11), João Ksiozek Filho, de 69 anos, estava caminhando na Rua Rezala Simão quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Imagens de câmera de segurança mostram que o motorista seguiu reto em um cruzamento em T, atingindo o idoso e parando só depois de bater no muro de um condomínio.

A PCPR divulgou nesta quarta-feira (12) um vídeo de câmera de monitoramento que flagrou o acidente. Assista:

Foto: Divulgação | PCPR

João foi atendido no local e encaminhado para o Hospital do Trabalhador, mas na madrugada desta quarta morreu. O motorista foi preso em flagrante. Em depoimento, ele disse que bebeu um litro de cerveja e duas cachaças antes de dirigir e que apagou pouco antes da colisão.

“Em virtude do óbito da vítima, ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado pela embriaguez. A polícia continua as investigações em virtude da quantidade de álcool acusada no bafômetro, de 1,48 mg, bem acima do permitido”, detalha Santana.

A identidade do homem não foi revelada pela PCPR.