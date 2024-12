Ônibus sem freio faz arrastão no trânsito e esmaga carro em Curitiba

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dez carros e um ônibus do transporte coletivo, registrado na manhã desta sexta-feira (13) entre as avenidas Iguaçu e Presidente Arthur da Silva Bernardes, no bairro Vila Izabel, em Curitiba. O ônibus estava na Avenida Iguaçu quando perdeu o freio e atingiu os dez veículos, por volta das 10h15.

Um homem que trabalha na região afirmou que o ônibus da linha 703-Caiuá passou no semáforo vermelho e atingiu todos os veículos que estavam parados. Veja fotos e vídeo abaixo.

Um Fiat Uno ficou por baixo do transporte coletivo. No local, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte dessa vítima. O homem que morreu no local era Marcos Lazario, proprietário da churrascaria Master Grill CWB, identificado em postagem com uma mensagem de luto, no perfil oficial da churrascaria nas redes sociais.

Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná A vítima que morreu no grave acidente estava em um Fiat Uno, que ficou por baixo do coletivo. Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Grave acidente envolvendo ônibus e carros deixa vários feridos em Curitiba. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros Hanauer disse que o motorista do ônibus informou que notou algo de errado com o veículo no início da descida da avenida. “O relato é que ele sentiu que o veículo estava com pouco freio e ele tentou da maneira que deu evitar uma colisão maior e também foi tentando alertar com a buzina, mas infelizmente o sinal estava fechado, os veículos parados e acabou pela energia cinética envolvida. Nós temos um veículo de grande porte que não conseguiu parar e tivemos essa tragédia”, comentou o tenente.

Luan estava dirigindo um dos carros atingido no acidente e relata que estava parado no semáforo quando sentiu uma forte batida. “Quando olhei estava todo mundo para os lados, nos carros. Aparentemente o ônibus perdeu o freio e foi levando todo mundo que estava na frente. Tem até um pedaço do ônibus no meu carro. Graças a Deus to inteiro, é Deus essas coisas. Só por Deus mesmo. Estava indo pegar um terno e ia para o escritório”, disse Luan.

O ônibus estava sem passageiros e estava indo para a garagem.

Veja o vídeo com os estragos causados pelo ônibus!

Prefeitura de Curitiba afirma que ônibus envolvido em acidente estava com manutenção em dia

Por meio de nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) lamentou o acidente e confirmou que o ônibus estava sendo recolhido para a garagem.

“A Urbs está apurando mais informações sobre o acidente e vai investigar as causas. O ônibus fez a última inspeção em 8/11, quando foi atestado o pleno funcionamento. O selo de validade do veículo é de até 5/4/25. Fiscais da Urbs estão no local prestando apoio às vítimas e também coordenando os desvios no transporte coletivo no local. A Urbs prestará apoio às autoridades para colaborar na investigação do ocorrido”, diz nota.

Empresa de ônibus lamenta acidente em Curitiba

A Expresso Azul, empresa do coletivo, também lamentou o acidente e acrescentou que um perito especializado foi chamado “para dar início às investigações e colaborar com as autoridades competentes na apuração das causas deste incidente. A empresa reafirma seu compromisso com a segurança e a transparência em todos os seus serviços. Neste momento, a prioridade da Expresso Azul é garantir o atendimento às vítimas e prestar a elas o apoio necessário”.