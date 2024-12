Vídeo flagra acidente gravíssimo com ônibus e mais 10 veículos em Curitiba; assista

Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente envolvendo dez carros e um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (13), entre as avenidas Presidente Arthur da Silva Bernardes e Iguaçu. O grave acidente aconteceu por volta das 10h15, provocando uma morte e deixando sete pessoas feridas. (Assista ao vídeo abaixo).

No vídeo é possível observar que os carros estavam parados no semáforo vermelho da Avenida Iguaçu, quando o ônibus desceu a via sem controle, batendo em vários veículos. De acordo com informações apuradas no local, o coletivo estava com problemas no freio.

Veja o momento do acidente:

Vítima fatal

No momento do acidente não havia passageiros no ônibus. Ele estava sendo levado para a garagem. A vítima que morreu no grave acidente estava em um Fiat Uno, que ficou por baixo do coletivo. O homem que morreu neste grave acidente foi identificado como Marcos Lazario, dono de uma churrascaria em Curitiba.

Motorista relatou problemas

O 1º tenente do Corpo de Bombeiros Hanauer disse, no local, que o motorista do ônibus informou que notou algo de errado com o veículo no início da descida da avenida.

“O relato é que ele sentiu que o veículo estava com pouco freio e ele tentou da maneira que deu evitar uma colisão maior e também foi tentando alertar com a buzina, mas infelizmente o sinal estava fechado, os veículos parados e acabou pela energia cinética envolvida. Nós temos um veículo de grande porte que não conseguiu parar e tivemos essa tragédia”, comentou o tenente.

“Pleno funcionamento”

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que a última inspeção foi realizada em 8 de novembro, “quando foi atestado o pleno funcionamento. O selo de validade do veículo é de até 5/4/25”.