Folia do Boi de Mamão 2025 anima Litoral do Paraná

A Folia do Boi de Mamão 2025 já começou no litoral paranaense. Com ações programadas até o dia 04 de março, os foliões poderão aproveitar as atrações, que incluem ensaios de carnaval e folias ao longo do mês. Todas as famílias são convidadas para esta grande festa e as crianças também podem participar fantasiadas.

O evento é uma produção da Associação de Cultura Popular Mandicuera com realização da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, e com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Bloco Carnavalesco Flor do Macambira é parceiro do evento, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Paranaguá e da Prefeitura de Paranaguá.

“Este é um momento de celebração, que reúne famílias e amigos em prol da arte e da tradição oral. O espetáculo mantém vivas as histórias e mitos caiçaras”, afirmou Aorélio Domingues, mestre do Boi de Mamão desde o início dos anos 2000 e representante da Associação Mandicuera.

No Sul, a folia é do Boi de Mamão, mas no Norte do País é do Boi Bumbá, e no Nordeste, é do Bumba Meu Boi. Em todos, a essência da folia passa pela morte e ressurreição, que representa a preservação da cultura popular e o espírito comunitário das pequenas regiões.

“O Boi de Mamão é um auto de ressurreição, é uma manifestação cultural e folclórica típica do litoral catarinense e paranaense. Ele combina teatro, música, dança e comédia, destacando-se como uma celebração cheia de cor e vida”, comentou a coordenadora do projeto Mariana Zanette.

A narrativa tradicional inclui foliões e bonecos, que interagem de forma animada. Entre os personagens mais conhecidos estão o boi e o dono dele (Matheus), o cavalinho (responsável por trazer outros personagens), o médico e a Bernúncia.

Paranaguá

A programação em Paranaguá começou em janeiro com as oficinas de boneco e os ensaios, sendo os próximos nos dias 14 e 20, às 19h, na Rua da Praia.

Para os foliões que querem pular o carnaval, a saída de bloco acontecerá no dia 22 de fevereiro, com concentração às 12h e saída às 15h do Guincho, localizado na praça em frente ao Teatro Raquel Costa. As dançarinas da terceira idade da Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) também estarão presentes fazendo a apresentação de Balainha.

Confira a programação completa pelo Instagram:

https://www.instagram.com/boidemamaolitoral/

Outros locais

A Folia do Boi de Mamão estará presente em diversos municípios do litoral paranaense. Começando por Antonina, no dia 15 de fevereiro, às 15h, a folia será na Comunidade Agroflorestal José Lutzenberger. Depois seguirá para Guaratuba, no dia 25 de fevereiro, às 19h, na Praça dos Namorados. No dia 26 de fevereiro será a vez de Morretes receber a folia, às 15h, no Centro da cidade.

No dia 27 de fevereiro, Pontal do Paraná receberá os foliões, às 15h, no Ginásio do Primavera, na Avenida Tom Jobim. Dia 28 de fevereiro será a vez de Matinhos animar o carnaval, às 16h, no Calçadão no Centro da cidade. Encerrando as comemorações no dia 03 de março, a folia será na Ilha das Peças, às 15h, em frente à igreja.

Ilha dos Valadares

A Folia do Boi no Carnailha da Ilha dos Valadares acontecerá no dia 04 de março com saída às 16h em dois pontos de encontro: na Associação de Cultura Popular Mandicuera e no Bloco Carnavalesco Flor do Macambira. O Encontro dos dois blocos será na Praça Cyro Abalem, às 17h. O cortejo seguirá para o Itiberê às 19h.

História do boi de mamão

Em todo o Brasil, o boi foi trazido pelos jesuítas, que usavam o personagem para catequizar a comunidade. Os primeiros relatos no Litoral do Paraná são de 1920. “O boi possui características renascentistas de encenação, é um auto popular, que se assemelha muito com a estrutura da commedia Dell’ Arte”, conclui Mariana Zanette.