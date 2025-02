Shows gratuitos no Litoral do Paraná! Tem Eduardo Costa, Rionegro & Solimões e mais

O fim de semana vai ser de música sertaneja no Litoral do Paraná, com os shows gratuitos do Verão Maior Paraná 2024/2025. Eduardo Costa é a atração principal, cantando tanto em Matinhos quanto em Pontal do Paraná. A programação inclui ainda as duplas Clayton & Romário e Rionegro & Solimões.

Este é sexto e penúltimo fim de semana de shows da temporada. Nos primeiros cinco fins de semana, com mais de 20 artistas, bandas e duplas em ação nos palcos, o público já superou a casa de 1,4 milhão de pessoas nas areias paranaenses para assistir aos shows gratuitos.

Eduardo Costa

O mineiro Eduardo Costa vai participar da temporada com duas apresentações. A primeira será em Pontal do Paraná, às 21 horas, na próxima sexta-feira (14). Com um repertório extenso, o cantor, que iniciou a carreira solo em 2000, vai agitar o público com canções como “Amor de Violeiro”, que tem mais de 23 milhões de visualizações no Youtube – canal em que ele conta com mais de 7,8 milhões de inscritos.

Com timbre rouco e forte, ele tem um estilo variado, já que tem influência em sua carreira tanto de duplas tradicionais, como João Mineiro & Marciano, Milionário & José Rico e Chitãozinho & Xororó, quanto do country norte-americano. Aposta em baladas românticas e na sofrência que marcam o gênero, trazendo uma sonoridade que combina o sertanejo clássico, com direito a sanfona e viola caipira, com arranjos mais modernos.

No Spotify, Eduardo Costa tem mais de 3,3 milhões de ouvintes mensais. Além de “Amor de Violeiro”, estão entre as mais ouvidas “Ainda tô aí”, “Vestido de Seda” e “Um degrau na escada”. Tudo isso estará também no palco principal de Matinhos, no dia seguinte, sábado (15), a partir das 22 horas.

Clayton & Romário

Clayton e Romário. Foto: Divulgação

Quem vai abrir os trabalhos na sexta-feira (14), às 21 horas, em Matinhos, é a dupla Clayton & Romário, que ganhou projeção nacional durante a pandemia de Covid-19, e hoje faz enorme sucesso como parte da nova geração do sertanejo – tanto que o número de ouvintes mensais no Spotify supera a impressionante marca de 8,2 milhões.Nessa mesma plataforma, a música “Namorando ou não” já foi tocada mais de 171 milhões de vezes. “Aproveita” também se destaca, tendo sido ouvida em mais de 88 milhões de ocasiões.

Os irmãos goianos, mas com coração mineiro, têm forte influência do sertanejo raiz, mostrando um repertório bastante dominado pela sofrência e pelo romantismo – com letras que falam sobre desilusões amorosas, traição e saudade. Com canções mais intimistas e outras mais agitadas, eles prometem esquentar a noite dos veranistas paranaenses.

Rionegro & Solimões

Já no Centro de Eventos Marissol, o sábado (15) será com os mineiros Rionegro & Solimões, que estão juntos na estrada como profissionais desde os anos oitenta. A apresentação começa às 22 horas.

Com tanto tempo de carreira, os amigos José Divino Neves e Luiz Felizardo acumularam um longo e variado cardápio musical, partindo do sertanejo raiz e chegando com propriedade ao ritmo mais moderno, influenciado pelo pop. O repertório tem modão, músicas românticas, mas também há produções mais animadas, que prometem transformar Pontal do Paraná em uma grande festa do sertanejo.

É o caso de “Cowboy Chora”, hit com mais de 79 milhões de visualizações no Youtube, e “Fivela com Fivela”, que passou de 59 milhões na mesma plataforma de streaming. A participação do público é praticamente certa com músicas com muita energia e batida contagiante, como “Bate o Pé”, “Na Sola da Bota”, e “A Gente se Entrega”.

Serviço

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Matinhos – 21h: Clayton & Romário

Pontal do Paraná – 21h: Eduardo Costa

Sábado, 15 de fevereiro

Matinhos – 22h: Eduardo Costa

Pontal do Paraná – 22h: Rionegro & Solimões

A programação completa do Verão Maior Paraná está disponível no site do Governo do Estado, o pr.gov.br/verao.