Preço da gasolina em bairros de Curitiba cravado em R$ 6,99 levanta a polêmica: cartel?

O preço da gasolina e do etanol cobrados nos postos de combustíveis em Curitiba é um assunto recorrente. Com o aumento de 10% na bomba liberado em fevereiro, motoristas têm reparado preços bem parecidos ou mesmo igual em alguns pontos da cidade. No bairro Bacacheri, em poucas quadras, percebe-se valores iguais em lugares de empresas diferentes. Seria cartel, coincidência ou paralelismo financeiro? A Tribuna flagrou o preço de R$ 6,99 em vários postos de Curitiba da região.

No popular, ou seja, na linguagem do povão, a resposta seria “cartel”. No entanto, não se pode comprovar essa prática criminosa, pois a definição de cartel é um acordo entre empresas que visa restringir a concorrência e controlar o mercado. Cartel é considerado um crime contra a ordem econômica com possibilidade de reclusão e multa.

A segunda possibilidade seria a tal da coincidência, mas também pouco provável por tratar de números. O preço igual até nos centavos seria um tanto diferente. A resposta para esse caso pode estar em uma palavra diferente, o paralelismo.

Mas o que é o tal paralelismo?

Essa situação é quando empresas concorrentes aumentam os preços de forma semelhante, sem um acordo expresso. Ela pode acontecer de forma mais ou menos intensa nos mais diversos mercados, mas tende a ser mais comum em mercados com algumas características como nos preços dos postos de combustíveis, pois a gasolina, o diesel, o etanol podem ser considerados homogêneos, na medida em que possuem as mesmas características.

Vamos ao exemplo notado no Bacacheri e região. Em postos de combustíveis na Rua Jovino do Rosário, Rua Coronel Amazonas Marcondes, Rua São Luiz e na Erasto Gaertner, a gasolina cobrada é de R$ 6,99 por litro e o etanol R$ 4,99. Valores idênticos.

Cláudia Silvano está de olho!

O Procon/PR está atenta ao assunto. Diariamente, algum questionamento aparece na vida da coordenadora Claudia Silvano órgão responsável por equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores. A melhor opção de pesquisa é o Menor Preço do Nota Paraná.

“A dica que passo é que a pesquisa de preços é sempre muito importante, pois o consumidor vai encontrar diferenças de preços no combustível em diversos postos da cidade. O aplicativo Menor Preço do Nota Paraná facilita em um raio de 20 quilômetros do local de acesso, a enxergar dentro do seu percurso, o melhor posto para abastecer”, indicou Claudia.

