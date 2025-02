Festival de música Risoflora agita Litoral do Paraná no Carnaval

Entre 1º e 5 de março acontecerá a terceira edição do “Risoflora – Festival de Carnaval” em Morretes, no Litoral do Paraná. O evento reúne atrações para toda a família, como shows, oficinas, teatro e recreação infantil. A atividade será em Porto de Cima, distrito do município.

No segmento musical, a principal atração deste ano é a banda brasileira de raízes mexicanas “Francisco, el Hombre”, liderada pelos irmãos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte. O quinteto mistura elementos do folk e do rock com ritmos latinos, canta em português, espanhol e inglês, e define seu estilo como “pachanga folk”. Indicado ao Grammy Latino de 2017 com “Triste, Louca ou Má”, é um ícone da música independente.

Outro destaque é o conjunto franco-brasileiro “Čao Laru”, formado em 2015, em Rennes, na França, por músicos com raízes em diferentes culturas. No repertório, o grupo mistura ritmos como samba, maracatu, baião e até mesmo música da região dos Balcãs, no sudeste europeu. Com três álbuns lançados, encarna o estilo nômade, viajando de Kombi para apresentações ao redor do mundo.

A grade de shows ainda conta com Thaïs Morell, Ímã com Cacau de Sá, Janine Mathias, Pagode da Sasá, Confraria da Costa, Flor ET, Mumbai Express, Namastê, Cigarras, Chucrobillyman, Escambau e Sopro Difuso.

“O Risoflora é um encontro multicultural que acontece durante a maior festa popular brasileira. É uma possibilidade de celebrar, trocar experiências e conhecer novas pessoas, em meio a um espaço natural único e preservado”, comenta um dos organizadores, Fredy Ferreira.

Ingressos para o Risoflora

Durante os dias de festival, o público também terá à disposição diversas oficinas, como as de capoeira, yoga e sustentabilidade. A programação infantil inclui jogos cooperativos, trilhas, atividades na natureza e refeições.

Na infraestutura, o Riso Hostel e o Riso Camping oferecem acomodações. No camping, há chuveiros quentes e tomadas. Para quem prefere ter mais privacidade e conforto, há opções de pousadas na região.

Os ingressos do Risoflora custam R$ 550 e estão à venda online. A programação completa está no Instagram do festival.

Serviço – Risoflora – Festival de Carnaval 2025

De 1° a 5 de março 2025

Porto de Cima (Morretes)

Valor: R$ 550,00

Ingressos e mais informações:

@risoflorafestival

ticketdigitall.com.br