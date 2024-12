Homem que morreu em acidente com ônibus em Curitiba era dono de churrascaria

Foi identificado como Marcos Lazario o homem que morreu no grave acidente em Curitiba envolvendo um ônibus do transporte coletivo e dez carros na manhã desta sexta-feira (13). Após apresentar problemas no freio, o coletivo não conseguiu parar no semáforo vermelho e atingiu dez veículos. Marcos estava em um Fiat Uno, que ficou por baixo do ônibus.

O acidente aconteceu entre as avenidas Iguaçu e Presidente Arthur da Silva Bernardes, na região do bairro Vila Izabel. Além de Marcos, outras sete pessoas ficaram feridas no grave acidente.

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento das colisões. Para o Corpo de Bombeiros, o motorista informou que percebeu um problema no veículo quando estava na Avenida Iguaçu.

Foto: Atila Alberti/Tribuna do Paraná

Homem que morreu em acidente de ônibus em Curitiba era proprietário de churrascaria

Marcos era proprietário da Master Grill CWB, uma churrascaria localizada na Avenida Iguaçu, próxima do grave acidente. Em uma postagem no Instagram, o estabelecimento lamentou a morte e comunicou que não haverá atendimento nesta sexta-feira (13).