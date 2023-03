Motorista encontra congestionamento na BR-277, volta das praias para Curitiba

O domingo (26) é de sol e temperatura quase de 30°C em Curitiba e de mais calor no Litoral do Paraná. Para quem vai voltar para a capital paranaense, outra companheira de viagem vai ser a fila na BR-277.

No começo da tarde, no trecho da Serra do Mar, em Morretes, no sentido Curitiba, congestionamento de quatro quilômetros na fila até o desvio no km 41,5. A partir desse trecho, a espera chega a 35 minutos. Desde o final do ano passado, a BR-277 enfrenta problemas após fortes chuvas, com deslizamentos de terra e pedras, e até afundamento de pista.

Após esses problemas na rodovia, e uma sequência de dias chuvosos ao longo do último verão, a BR-277 tem sofrido várias interdições totais ou parciais. O mesmo ocorre em outras estradas que ligam Curitiba ao Litoral, como a BR-376 e Estrada da Graciosa.

Comerciantes sem fregueses, turistas e o Porto de Paranaguá sentem o resultado de sucessivas obras ou mesmo interdições em alguns momentos no dia.

