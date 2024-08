Motorista de BMW envolvido batida que pegou fogo em Curitiba se apresenta à polícia

O motorista da BMW envolvido em um grave acidente com um Honda Civic na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, se apresentou à polícia na tarde desta terça-feira (20). A colisão, seguida do incêndio dos dois veículos, aconteceu no dia 13 de agosto, no bairro Jardim Botânico.

Desde o ocorrido, o motorista da BMW ainda não havia comparecido até a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). Já o motorista do Civic continua internado.

O telejornal da RPC divulgou que durante a manhã desta terça (20), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) havia localizado e apreendido o automóvel. O carro foi encontrado na casa do motorista envolvido no acidente. Entretanto, o homem não estava no local.

Responsável pelo caso, o delegado Edgar Santana informou que radares flagraram a velocidade dos dois carros momentos antes da colisão. O Civic estava a 57 km/h, enquanto a BMW estava a 181 km/h.

Após ouvir o motorista durante a tarde desta terça, a PCPR ainda não atualizou os próximos passos da investigação.

