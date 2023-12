Motorista bêbado causa grave acidente na BR-476 na Grande Curitiba

Um acidente na noite de sexta-feira (08) envolvendo sete veículos na BR-476, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi causado por um motorista bêbado. Ninguém saiu ferido. O motorista foi preso.

No acidente, estiveram envolvidos dois caminhões e cinco carros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão-baú que causou as batidas fez o teste do bafômetro. No resultado, apontou o consumo de álcool. Os outros condutores também fizeram o exame etilométrico e nada foi registrado.

O motorista do caminhão baú foi encaminhado para a delegacia.

