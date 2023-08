Uma moto e o muro de um apartamento foram atingidos em um acidente registrado por volta das 8 horas desta quarta-feira (30), impressionando os moradores de um condomínio na Rua Iris Antônio Campos, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Um vídeo mostra a situação do local depois das batidas.

Uma moradora, de aproximadamente 50 anos, estava dirigindo um Ford Ka quando perdeu o controle da direção e bateu em uma moto, que estava estacionada no condomínio.

Em seguida, a motorista bateu em uma parede e invadiu um dos apartamentos térreos. O local atingido pelo carro é o quarto de uma das moradoras do residencial.

Foto: Colaboração.

De acordo com o relato de vizinhos, depois das colisões a motorista ficou muito nervosa, mas estava consciente. A mulher não ficou ferida e, por isso, o Siate não precisou ser acionado.

O apartamento invadido é de uma mulher que mora com o filho. No momento do acidente ela estava tomando banho e o menino não estava no quarto. Portanto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo gravado no local do acidente mostra a parede e o carro destruídos. Assista:

