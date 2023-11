Tragédia no trânsito

Um motociclista de 60 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (27), ao colidir com um ônibus na Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, via que passa embaixo do Viaduto Colorado, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Testemunhas apontaram para a Polícia Militar (PM), que o homem entrou na contramão.

Segundo o capitão Cavalli, o ônibus estava vindo na faixa da direita, sentido Centro, e o motorista chegou a frear o veículo na tentativa de evitar a batida. “Existe frenagem na via do caminhão, e uma pessoa já relatou que o motociclista estava no sentido contrário”, disse o capitão.

A Polícia Científica esteve no local realizando a perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).

