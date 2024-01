A morte de um homem de aproximadamente 50 anos no sábado (27) no bairro Grajaú, Pontal do Paraná, no Litoral paranaense, chamou a atenção das autoridades. O caso vale como alerta para toda a população.

O morador do balneário presenciou o homem caído pela manhã e se movimentando. Porém, segundo o Corpo de Bombeiros, o morador disse que avistou o homem posteriormente e achou que o mesmo estava dormindo. Horas depois foi contatado que o homem pode ter sido vítima de uma parada cardiorespiratória.

O vizinho da vítima informou que viu o homem ainda se movimentando pela manhã. No entanto, depois, por volta das 16h, percebeu que ele estava deitado e achou que estava dormindo. Ao lado do corpo estava uma carteira de cigarro e um vidro de bebida alcoólica semelhante ao vinho.

Na sequência, a Polícia Militar (PMPR) foi acionada como também o Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, os socorristas perceberam que o homem estava morto.

Presenciou alguém nesta situação? Ajude!

Ao se deparar com uma pessoa caída em via pública entre em contato com o Samu (pelo telefone 192), informando o local e as condições nas quais a pessoa se encontra. O atendimento rápido das equipes de socorro podem significar uma vida salva.

