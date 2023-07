Manoel Kobachuk, um dos maiores mestres bonequeiros do Brasil, morreu neste sábado (29), aos 79 anos, em Curitiba. O prefeito Rafael Greca lamentou a morte de Kobachuk, um expoente da comunidade artística e cultural.

LEIA MAIS – Morre Artagão de Mattos Leão, ex-conselheiro do TCE; Paraná decreta luto oficial

Nascido em União da Vitória, Manoel Kobachuk veio para Curitiba na adolescência. Estudou teatro e no início da década de 1960, começou sua jornada na arte dos bonecos. Em 1984, fundou o grupo Bonecandeiros, que depois passou a se chamar Cia. Manoel Kobachuk. Por quase uma década, entre 2001 e 2009, o mestre bonequeiro foi responsável pelo Teatro Dr. Botica, no Shopping Estação. Ele também presidiu a Associação Chico Lua de Teatro de Bonecos.

LEIA AINDA – Novo uso da área de escape na BR-376 salva 32 pessoas em ônibus no Paraná; assista

A morte de Kobachuk foi lamentada pela comunidade e por várias personalidades locais. “Perdemos um mestre, que com seus espetáculos entreteve, fascinou e despertou a sensibilidade em crianças e adultos. Manoel Kobachuk foi responsável pela formação de muitos produtores e realizadores nessa arte, bem como por colocar nossa cidade entre os principais polos de criação e difusão do teatro de bonecos”, disse Ana Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba.

O prefeito Rafael Greca, e a primeira-dama, Margarita Sansone, também lamentaram a morte do artista paranaense. “O mestre bonequeiro Manoel Kobachuk deixou os sonhos deste mundo para viver na Eternidade. Possam os Anjos recebê-lo em luminosa Glória. Margarita e eu lamentamos a perda para a Cultura de Curitiba, afirmou Greca.

O velório ocorreu nesta tarde de domingo (30) no Crematório Vaticano, em Curitiba.

Espetáculo no céu

Espetáculo no céu

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!