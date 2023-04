Milhares ficam sem água em Curitiba e RMC após problema operacional da Sanepar

Bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), podem ficar sem água nesta quinta-feira (13). A falha que deve afetar milhares de imóveis e seus moradores, ocorre, segundo a Sanepar, por conta de problemas operacionais no Centro de Reservação Cachoeira.

A previsão da empresa é que o fornecimento de água volte à normalidade durante a manhã de sexta-feira (14) e de forma gradativa.

Bairros afetados

Curitiba: Cachoeira, Abranches, Barreirinha, Pilarzinho e Taboão.

Almirante Tamandaré: São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado, Jardim Graziele, Prado, Lamenha Grande, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel e Parque São Jorge.

Uso consciente

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos possuam o reservatório. A Sanepar sugere capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em caso de interrupção no fornecimento.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

