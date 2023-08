O calor e a ventania tomaram conta de Curitiba nesta quarta-feira (23). As fortes rajadas de vento deixaram residências e comércios sem luz na capital paranaense. De acordo com a Copel, no fim desta tarde, mil unidades consumidoras de energia chegaram a ser impactadas e desligaram.

Ao longo da tarde, várias estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram rajadas com velocidade superior a 50 km/h em bairros de Curitiba.

Segundo a Copel, técnicos estão trabalhando para reestabelecer a energia nos locais afetados. Em última atualização, às 18h20, foi informado que 200 reparos já foram feitos. Ou seja, 800 unidades seguem sem luz.

A Companhia não tem um panorama dos bairros atingidos e também não possui uma previsão para o retorno da energia.

Em caso de emergência, os curitibanos podem entrar em contato com a Copel pelo número 0800 51 00 116.

