Mercado Gastronômico da Cerveja já tem data de inauguração em Curitiba

O Mercado Gastronômico Nashville vai ser inaugurado no fim de outubro na Avenida Comendador Franco, número 2990, no bairro Uberaba. Com uma área de quase mil metros quadrados, esse novo centro comercial promete ser um grande espaço para a família. A ideia é abrir as portas ao público no dia 27 deste mês. A direção está contratando funcionários para trabalhar no local.

O local do Mercado Gastronômico é bem conhecido do curitibano, pois o espaço abrigou por 33 anos a Churrascaria Per Tutti. Com um custo de R$ 3 milhões, a idéia é que os clientes entrem em uma espécie de fábrica da cerveja. O responsável pela ideia é o Wilson Zaseski, 50 anos. Dono da cervejaria Nashville, fundada em 2014 no bairro Boqueirão, o comerciante escutou várias vezes de clientes que faltava na sede uma maior opção de comidas para combinar com o chope artesanal. A partir dos pedidos, ele deu início a procura pelo local ideal.

As obras começaram em maio, e segundo Wilson, foi um desafio gigantesco para todos os envolvidos. “A expectativa tá muito grande, estamos dedicando ao máximo a cada detalhe do empreendimento. Uma inovação para todos os públicos, foi um desafio a obra em todos os sentidos”, disse o responsável.

A ideia é colocar o visitante em uma fábrica, onde desde a entrada em um estacionamento gratuito para 45 carros, a pessoa vislumbre que ao subir a rampa ou degraus, vai entrar em um espaço dedicado à curtição. No interior, vários tonéis de chope de seis a dez rótulos, fiambreria para servir acompanhamentos para a gelada, sushi bar, bar com drinques, sorveteria, um empório com mercado e padaria, e ainda, espaço kids, que vai estar pronto até o fim do ano.

Vagas de emprego no Nashville

O Mercado Gastronômico Nashville está contratando auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, atendente de salão, atendente de sorveteria, barman, cozinheiros, chapeiros, sushiman e auxiliar de sushiman. Os interessados podem ir direto no endereço na segunda-feira (16) e terça-feira (17), das 14h às 17h para entrevista de emprego. Mais informações no telefone (41) 99258-1717.

