A Meia Maratona de Curitiba 2023 altera o trânsito em bairros da capital neste domingo (16) e também muda o trajeto de linhas de ônibus. O evento provoca bloqueios em diversas ruas da região central e dos bairros Portão, Água Verde, Rebouças, Cabral, Bacacheri e Tarumã.

A competição terá três modalidades, de 5 km, 10 km e 21 km, com largadas previstas para as 6h. A prova de 21 Km terá largada no Shopping Palladium e chegada no Jockey Plaza Shopping. As provas de 10 km e 5 km, largada e chegada no Jockey Plaza Shopping.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), agentes e monitores estarão presentes ao longo do percurso para auxiliar na organização e efetuar novos bloqueios temporários em caso de necessidade. Veja a lista de ruas e avenidas que fazem parte do trajeto da Meia Maratona de Curitiba deste ano.

Ruas e avenidas com bloqueios neste domingo

Shopping Palladium (largada), Rua Eduardo Carlos Pereira, Rua Guilherme Pugsley, Rua Brasílio Itiberê, Rua Piquiri, Av. Presidente Getúlio Vargas, Av. Dário Lopes dos Santos, Rua Prof.ª Annete Macedo, Rua Dr. Corrêa Coelho, Rua Sant’ Ana, Rua Hildebrando de Araújo, Rua Eng. Leão Sounis, Rua Pref. Omar Sabbag, Rua Ubaldino do Amaral, Rua Sete de Abril, Rua Conselheiro Carrão, Rua José de Alencar, Rua Bom Jesus, Rua Recife, Rua João Américo de Oliveira, Av. Munhoz da Rocha, Av. Pref. Erasto Gaertner, Av. Francisco Albizu, Rua Vereador Antonio Domakoski, Rua Maria Beatriz Rotta, Rua Prof. Raul Pinheiro Machado, Rua Amazonas de Souza Azevedo, Rua Fúlvio José Alice, Rua Konrad Adenauer, Jockey Plaza Shopping (chegada).

Desvios em linhas de ônibus

Além dos bloqueios e mudanças no trânsito, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que 42 linhas terão desvios neste domingo, por conta da realização da Meia Maratona de Curitiba.

A alteração do itinerário ocorre das 6h às 10h nas seguintes linhas:

010-Interbairros I (horário); 011-Interbairros I (anti-horário); 020-Interbairros II (horário); 021-Interbairros II (anti-horário); 022 Inter 2 (horário); 023 Inter II (anti-horário), 160-Jd. Mercês/Guanabara; 175-Bom Retiro/PUC; 210-CIC/Cabral; 216-Cabral/Portão; 307-B.Alto/Sta Felicidade; 361-Augusto Stresser; 365-Jd.Social/Batel; 366-Itupava/Hosp.Militar; 371-Higienópolis; 372-Tarumã; 373-Alto Tarumã; 374-Hugo Lange; 375-Sagrado Coração; 380-Detran/V.Machado; 386-Cajuru; 387-Palotinos; 461-Sta.Bárbara; 462-Petrópolis; 463-Solitude; 464-A.Munhoz/Jd Botânico; 465-Erasto Gaertner; 466-Estudantes; 471-V. São Paulo; 472-Uberaba; 475-Canal Belém; 477-V.Macedo (Via Guabirotuba); 503-Boqueirão; 505-Boqueirão/C.Cívico; 506-Bairro Novo; 550-Pinheirinho/C.Gomes; 560-Alferes Poli; 561-Guilhermina; 661-Lindóia; 662-Dom Ático; 665-V.Rex e 863-Água Verde.

Confira aqui a lista completa com as alterações em cada linha.

