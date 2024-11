Megaobra em bairro de Curitiba tem super reservatório que promete acabar com enchentes

Uma megaobra entre as ruas Mamoré e Solimões, no bairro Mercês, em Curitiba, promete tornar a região mais resistente às chuvas e temporais. No local está sendo realizada a implantação de uma bacia de detenção no Rio Pilarzinho, obra essencial para prevenir enchentes na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) a obra começou em agosto e foi projetada para armazenar temporariamente o excesso de água durante períodos de fortes chuvas, liberando-a aos poucos no sistema de drenagem da cidade. A execução dos serviços acontece em uma área de lazer e por isso não compromete o trânsito.

Coordenada pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Smop, a megaobra é financiada pelo Ministério das Cidades, com investimento de R$ 3,6 milhões. A estrutura conta com aproximadamente 258 metros de tubulação de PVC estruturado, cada tubo medindo 3 metros de diâmetro, que para serem instalados exigem uma escavação que varia de 4 a até 7 metros de profundidade.

“Com essa estrutura de controle de vazão, conseguimos reduzir de forma significativa o risco de alagamentos nas áreas mais suscetíveis, o que impacta diretamente na segurança e no bem-estar dos moradores”, disse o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araujo Rodrigues.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Reservatório subterrâneo gigante

A bacia de detenção funcionará como um reservatório subterrâneo, com capacidade de armazenamento de 2.443 metros cúbicos, o equivalente a 2.443 caixas d’água de mil litros. Nos dias de chuva intensa, a água que chega ao Rio Pilarzinho será armazenada temporariamente na bacia de detenção, reduzindo a sobrecarga nas galerias pluviais e impedindo que o volume excessivo cause alagamentos nas ruas da região.

Após a conclusão do sistema de drenagem, será feita a requalificação do pavimento e a revitalização da área de lazer, devolvendo aos moradores o parquinho, a quadra de vôlei e uma academia ao ar livre.