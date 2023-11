Mega show internacional bloqueia várias ruas em Curitiba

Nesta segunda-feira (13), Curitiba vai ter o show da banda Red Hot Chili Peppers, que fará uma apresentação no Estádio Couto Pereira. A partir das 7h, bloqueios de trânsito na região serão feitos e irão seguir até 1h da madrugada de terça-feira (14). Além disso, duas linhas do transporte coletivo terão itinerários alterados.

Serão feitos bloqueios nas ruas Barão de Guaraúna, Pedro Rolim de Moura, Floriano Essenfelder, Mauá, 21 de abril, Amâncio Moro, Ivo Leão, Tertuliano Muller e Maria Clara. Caso seja necessário, mais dois bloqueios serão feitos nas esquinas das ruas Mauá com Itupava e Agostinho Leão Júnior com Padre Camargo.

Quanto aos desvios, as ruas Nicolau Maeder, Augusto Stresser, Almirante Tamandaré, Barão de Guaraúna (na parte não bloqueada), Augusto Severo e Itupava, terão agentes de trânsito para orientar motoristas.

Por conta dos bloqueios, as linhas 361 Augusto Stresser e 374 Hugo Lange terão desvio de itinerário para as ruas Amintas de Barros, Sete de Abril e Alberto Bolliger, sentido bairro, e pelas ruas Augusto Stresser, Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro, sentido centro.

Veja as fotos

