Um mega acidente envolvendo ao menos sete veículos causou um bloqueio total no quilômetro 89 da BR-116, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, no trecho do Contorno Leste. O engavetamento ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (08) e deixou cinco pessoas feridas.

A pista que está interditada é a sentido Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação da pista.

O engavetamento deixou cinco pessoas feridas: duas em estado grave e três com ferimentos leves. Um helicóptero da PRF prestou atendimento aos feridos.

O mega acidente envolveu caminhões, caminhonetes e carros de passeio.

