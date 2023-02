De olho no céu

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel assinou, nesta terça-feira (31), decreto que estabelece crédito suplementar para reforçar o orçamento do município destinado às obras e intervenções para a prevenção de alagamentos na cidade. O reforço nos recursos voltados à infraestrutura de drenagem da cidade é de R$ 2.966.338,54 e será investido em obras de saneamento, proteção, recuperação ambiental, contenção de erosão e recuperação de margens e bacias hidrográficas, que serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

“Trata-se de um importante acréscimo orçamentário nas ações que são realizadas pela Prefeitura de Curitiba para tornar a cidade cada vez mais resiliente aos efeitos das chuvas intensas provocadas pelas mudanças climáticas. Será investido em ações nos bairros que vão assegurar benefícios no dia a dia dos cidadãos”, diz Eduardo Pimentel.

Transbordamentos

Curitiba é uma cidade cortada por vários rios e córregos. O montante vai se somar aos recursos que vem sendo investido na construção e manutenção das estruturas necessárias para minimizar o impacto das altas precipitações. De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, serão intervenções de macrodrenagem e microdrenagem, além de serviços que aumentam a capacidade de rios e córregos contra transbordamentos e ajudam a rede a suportar altos volumes pluviométricos.

“Estamos atuando em vários pontos da cidade a partir de uma programação de intervenções com obras de micro e macrodrenagem, mas também a partir da demanda das pessoas, com ações que melhoram o dia a dia do cidadão. O crédito suplementar será fundamental para avançarmos nestas ações”, avalia Rodrigues.

Contra Cheias

A Prefeitura de Curitiba desenvolve o programa Curitiba Contra as Cheias, executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do Departamento de Pontes e Drenagem, para prevenir e oferecer mais proteção à cidade contra os danos causados por alagamentos. O programa amplia a capacidade de escoamento das águas pluviais com serviços, obras e manutenções de macrodrenagem por toda a cidade.

Desde 2017 foram concluídas 29 grandes obras de macrodrenagem e outras 5 estão em andamento. Também para reduzir os impactos das fortes chuvas são realizados serviços constantes em galerias, canalizações, perfilamento de rios, reservatórios de contenção de cheias e limpeza de rios e córregos.

São 8.301 serviços concluídos desde 2017 para minimizar alagamentos tais como execução de contenções em concreto ciclópico, eucalipto, tubos e muros de arrimo, limpeza e desassoreamento de canais, córregos, fundos de vale, rios e valas de drenagem, limpeza e desobstrução de caixas de captação e de galerias, implantação de alas, caixas de captação, de ligação e de queda, e de galerias, manutenção, substituição e relocação de caixas de captação, de ligação e de queda, galerias e taludes, sondagens de caixas de captação e de galerias de águas pluviais.

