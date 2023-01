A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 países da América Latina e do Caribe, anuncia a abertura de cerca de 30 vagas de trabalho para pessoas com deficiência no Paraná. As oportunidades são para o cargo de Atendente de Restaurante, e não há exigência de experiência anterior, pois todos os colaboradores recebem capacitação e treinamentos e passam por um estruturado programa de desenvolvimento, no qual aprimoram e desenvolvem habilidades, alcançando, assim, seu máximo potencial.

As vagas disponíveis são para os restaurantes nas cidades de Curitiba (20), São José dos Pinhais (4) , Ponta Grossa (6) e Cascavel (2). Com contratação para início imediato, as vagas são para os períodos diurno e noturno, sendo acordado de acordo com a necessidade do negócio e disponibilidade dos candidatos na hora da contratação.

Os colaboradores da companhia contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira. A

Além disso, a rede opera sob a filosofia Cooltura de Serviço, que incentiva que cada indivíduo se sinta à vontade para se expressar conforme se identifique e se sinta bem, desde cabelo, maquiagem, acessórios, até nome no crachá, gerando bons momentos, sendo quem são.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco.

Vagas abertas para pessoas com deficiência em todo o Brasil

O McDonald’s conta, atualmente, com 500 vagas abertas em seus restaurantes em todo o Brasil. As pessoas com deficiência recebem um olhar individualizado durante todo o processo seletivo.

A companhia conta com uma equipe de profissionais dedicados à captação, contratação e acompanhamento de pessoas com deficiência, que contempla gestores de inclusão, médicos do trabalho, enfermeiros e gerentes selecionadores, além de oferecer treinamento adaptado à condição de cada pessoa, sem limite no tempo de aprendizagem. Atualmente, a rede emprega pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e intelectual.